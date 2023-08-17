ليبيا.. طقس مستقر على معظم الأنحاء والحرارة تصل لـ 42 درجة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، استقرار الطقس على معظم مناطق البلاد، حيث كشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و42 درجة مئوية في جميع المناطق.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على المناطق الساحلية بين 30 و33 درجة مئوية، وبين 34 و38 درجة مئوية على الدواخل.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 29 و34 درجة مئوية.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، السماء صافية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية.