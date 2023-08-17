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البحث الجنائي: القبض على أشخاص قاموا بالاحتيال على باكستانيين بنغازي

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

القى قسم البحث الجنائي في مديرية بنغازي القبض على ثلاثة أشخاص  قاموا بالنصب والإحتيال على بكستاني الجنسية وأخذ مركبته وبيعها

وأحيل الشخص إلى النيابة العامة بعدما اشتكى شخص باكستاني الجنسية على ثلاثة أشخاص إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمنبنغازي كونه قام بشراء مركبة آلية نوع كيا سوداء اللون من معرض بمنطقة حي السلام  وقد قام بتسليم المركبة لشخص وذلك لغرض نقلهاإلى محرر عقود ولكنه رفض تسليمها للشاكي .

و أصدر رئيس قسم البحث الجنائي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وتم إنتقال اعضاءالتحريات وضبطه وبالإستدلال معه أفاد بأن المركبة بالفعل تخص الشاكي وقد قام ببيعها وتم ضبطه والانتقال به إلى القسم وبالإستدلالمعه أفاد انه قام بتسليم المركبة  وأُحيل إلى النيابة العامة.

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البحث الجنائي ليبيا مديرية أمن بنغازي

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الوطن الليبية

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