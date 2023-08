إرسال 14 مصابا من اشتباكات طرابلس للعلاج بالخارج

أفاد مركز طب الطوارئ والدعم ببدء إرسال جرحى اشتباكات طرابلس، الذين صنفت إصابتهم خطيرة إلى الخارج لتلقي العلاج.

وأوضح المركز في بيان له، أنه جرى إرسال 12 جريحا عبر الإسعاف الطائر إلى الخارج، عقب استقرار حالتهم الصحية، بما يسمح بسفرهم لاستكمال علاجهم.

وأضاف المركز أنه أرسل جريحين آخرين يوم أمس إلى تونس عبر استخدام الإسعاف البريّ، لاستكمال رحلة علاجهم.

وكان المتحدث باسم المركز مالك مرسيط أعلن للأحرار عن حصيلة مبدئية لضحايا الاشتباكات الأخيرة، بلغت 45 قتيلا و146 جريحا.

المصدر: مركز طب الطوارئ والدعم

