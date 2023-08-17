غوتيريش: الحالة الأمنية في ليبيا لا تزال تتسم بالتعقيد وارتفاع مستوى التهديدات

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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن الحالة الأمنية في ليبيا لا تزال تتسم بالتعقيد وارتفاع مستوى التهديدات

وأضاف غوتيريش في تصريحات صحفية أن استخدام الجماعات المسلحة للأسلحة الثقيلة يطرح تحديات أمنية جسيمة.

وتابع” كثرة حالات تصاعد النزاع إلى حد الاشتباك، ما فتئت تشكل تهديدا للسكان ولأنشطة الأمم المتحدة في طرابلس”.

ونوه أنه لا يزال المقاتلون الأجانب والمرتزقة يشكلون تهديدا للحالة الأمنية المستقرة نسبيا في المنطقتين الشرقية والجنوبية.