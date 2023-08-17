امطير: الأمر بتنظيف العاصمة بعد الاشتباكات هو حد جهد الدبيبة

استنكرت عضو مجلس الدولة الاستشاري آمنة امطير تخاذل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة في إيقاف اشتباكات طرابلس ومحاسبة المتسببين فيها.

وقالت امطير في تدوينة عبر “فيسبوك”: “الأمر بتنظيف العاصمة بعد الاشتباكات هذا هو حد جهده” في إشارة إلى الدبيبة.

وتابعت: “وهلي مات أو تهجر أو تحطم بيته له الله”.

يشار إلى أنه بعد دمار عدد من الممتلكات في الاشتباكات التي اندلعت بين جهاز الردع واللواء 444 بطرابلس، والتي تسببت في وقوع 55 قتيلا و146 جريحا، قال الدبيبة خلال اجتماعه مع أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة أمس الأربعاء: “عبدالرؤوف ومحمود رجب نخجل أن نأخذ منهما موقفا، واختلافهما غير طبيعي ونحن نريدهما الاثنين”.