رئيس المحكمة العليا الأسبق: أتوقُ إلى أم المدائن بنغازي

أبدى رئيس المحكمة العليا الأسبق، عبد الرحمن أبوتوتة، شوقه إلى مدينة بنغازي، التي وصفها بـ«أم المدائن».

وقال أبو توتة، في منشور عبر «فيسبوك»: “مناجاة لأم المدائن بنغازي. الحنين والشوق ليس لمسقط الرأس (مكان المولد) وليس كما يقول المثل على لسان الطير وكري وكري، إذ لو صح هذا القول لما ترك الفراخ عشهم ولما شاع القول (مشية الطير من عشه)”.

وأضاف “الحنين كما علمتني الحياة يكون للمكان الذي ترتاح فيه النفس ويطمئن فيه الفؤاد وتتحقق فيه النجاحات، وتتكون فيه الذكريات الجميلة، ذلك هو المكان الذي تنشأ فيه علاقة روحية بين المكان والناس والروح، وقد أدركت بعد حل وترحال أنني مشدودا بذكرياتي الجميلة إلى بنغازي الحبيبة”.

وتابع “لن يستطع الخراب الذي أصاب بعضا من مبانيها وجامعتها العريقة أن يمحو تلك الذكريات أو يسدل الغبار عليها. حفظ الله المدينة التي احتضنتني شابا يافعا، لم أعرف مدنا قبلها، ثم عدت إليها أستاذا، اليوم أتوق إليك يا أم المدائن وسوف أتي إليك قريبا جدا، فاردا جناحي لاحتضنك بعد أكثر من عقد من الزمان. حفظ الله بنغازي من كل مكروه”.