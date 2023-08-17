الشركسي: هل سنشهد تهجير أهل الخمس بعد تسليم الدبيبة الميناء للأتراك؟

تساءل عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، عن هجير أهالي الخمس لإقامة مستوطنات للعاملين بالقاعدة العسكرية التركية المزمع إنشاؤها في المدينة بعد تسليم حكومة الوحدة المؤقتة الميناء خمس إلى الجيش التركي.

وقال الشركسي في تغريدة عبر “تويتر”: “الدبيبة يُسلم ميناء الخمس للأتراك لإقامة قاعدة عسكرية بحرية، عدد مُعتبر من أهالي وشباب مدينة الخمس الذين كانوا يأكلون ويشربون من هذا الميناء والذي يُعد مصدر قوتهم فقدوا أعمالهم”.

واستدرك: “لكن السؤال بعد سلب الوظائف هل ستُسلب البيوت؟ المقصد هل سنشهد قريباً تهجير أهالي الخمس من مدينتهم وإقامة مدينة أخرى لهم لإقامة مستوطنات للعاملين بالقاعدة؟ مجرد سؤال”.

يشار إلى أن عددا من الأهالي نظموا تظاهرة سلمية ضد تسليم الميناء للجيش التركي، أمس الأربعاء، تعرضت لوابل من الرصاص، ونُقل على إثرها عدد من الشباب المصابين إلى مستشفى الخمس.