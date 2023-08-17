حزب “التغيبر”: القماطي ناقش مع تكالة المستجدات السياسية

زار رئيس ما يعرف بـ”حزب التغيير” جمعة القماطي مجلس الدولة الاستشاري لتهنئة رئيس المجلس محمد تكالة على منصبه الجديد.

وقال حزب التغيير عبر “تويتر” إن القماطي وتكالة ناقشا خلال لقائهما أمس الأربعاء، المستجدات السياسية في البلاد، وآخر تطوّرات مسار المصالحة الوطنية.

وبحسب الحزب “هنّأ القماطي تكالة بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الدولة، بآلية ديمقراطية تُرسّخ مفهوم التداول السلمي على السلطة”.

وشدّد الجانبان على أهمية دور الأحزاب في العملية السياسية، وضرورة التعاون المشترك مع الجميع، بما يخدم مصلحة البلاد، ويُحقّق تطلعات الليبيين بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، بحسب التغريدة.