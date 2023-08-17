مركز طب الطوارئ ينقل عدد من مصابي اشتباكات طرابلس الى تونس

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم تسفير ( 12 ) جريحا للعلاج عبر الإسعاف الطائر إلى تونس فجراليوم الخميس ، بعد استقرار حالتهم الصحية بما يمكن من سفرهم لاستكمال العلاج هناك.

وفي وقت سابق، صرح مصدر طبي ليبي، الأربعاء، بارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس إلى 55 قتيلا و146 جريحا.

وتكفل المركز بنقل جريحين آخرين أمس الأربعاء إلى تونس عبر الإسعاف البري، حسب منشور عبر صفحته الفيسبوك.

ووجه مركز طب الطوارئ والدعم الشكر إلى جهاز الإسعاف الطائر على تعاونه في تسفير الجرحى.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي، أعلن عن تشكيل غرفة أمنية تعمل على فض الاشتباكات، ونشر عناصر أمنية من الشرطة لضمان الأمن، وإرساء خطط التأمين والحماية.

ووقعت الاشتباكات على خلفية اعتقال جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، آمر اللواء “444” محمود حمزة، بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.