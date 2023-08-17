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الوضع الجوي السائد والمتوقع ليوم الخميس 17 أغسطس 2023 وخلال اليومين القادمين

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 17 أغسطس 2023 (وال) -أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس والأجواء المتوقعة ليوم الخميس 17 أغسطس، واليومين المتتاليين ستكون كالتالي:

-لا تغير في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، وتتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية ما بين (29–33)مْ، وما بين(34–39)مْ على مناطق الدواخل والجنوب الشرقي بينما على الجنوب الغربي تتراوح ما بين(39–42)مْ، مع تكاثر للسحب احيانا على اقصى مناطق الجنوب الغربي.

-احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض مناطق الجبل الأخضر آخر الليل، وفي الصباح الباكر ليوم الغد.

يرجى من المصطافين على شاطئ البحر خاصة الساحل الشرقي، أخد الحيطة والحذر خاصة فترة ما بعد الظهر والمساء.

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وكالة الانباء الليبية وال

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