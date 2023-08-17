تكاثر للسحب وتحذير هام.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الخميس 17 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 17 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث لاتغير في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، اذ تتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية مابين (29–33)مْ، ومابين(34–39)مْ على مناطق الدواخل والجنوب الشرقي بينما على الجنوب الغربي تتراوح مابين(39–42)مْ، مع تكاثر للسحب احيانا على اقصى مناطق الجنوب الغربي.

مع احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض مناطق الجبل الأخضر آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد.

تحذير هام

يرجى من المصطافين على شاطئ البحر خاصة الساحل الشرقى اخد الحيطة والحذر خاصة فترة ما بعد الظهر والمساء.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر على الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على المناطق الساحلية مابين (30–33)مْ، ومابين (34- 38)مْ على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (29-34)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-42)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-39)مْ.