الزائدي: كيف سيصنف “المفتي” قتلى اشتباكات طرابلس؟

استنكر رئيس حزب الحركة الوطنية مصطفى الزائدي، الاشتباكات التي جرت بين جهاز الردع ولواء “444” في طرابلس وأودت بحياة 50 مواطنا، وأصابت 150 مدنيا.

وقال الزايدي في تغريدة عبر “تويتر”: “قتل بدم بارد 50 قتيلا”، و150 جريحا في أقل من 48 ساعة.

وتساءل: “كيف سيصنفهم المفتي (في إشارة للمفتي المعزول الصادق الغرياني)؟ ومن سيحاكم الجناة الذي يعبثون بالدم الليبي؟ وهل يتجرأ من المحامين على رفع قضايا إبادة جماعية وتهديد سلامة الأبرياء؟ أين مدعي محكمة الجنايات الدولية من جرائم تقترف في وضح النهار وتبث مباشرة على الهواء؟”.