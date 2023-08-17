الغرابلي: ارتفاع عدد قتلى وجرحى اشتباكات طرابلس دليل أن النزعة الإجرامية لا زالت موجودة

ليبيا – أكد الطاهر الغرابلي رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحلّ بقرار من السراج،أن لغة العنف والقوة أقوى من لغة العقل والسلام، وذلك تعليقا على الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرا بين قوة الردع واللواء 444.

الغرابلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،نوه إلى أن ارتفاع عدد القتلى والجرحى عن العدد المذكور بالأمس هو دليل على أن النزعة الإجرامية لازالت موجودة،والقانون الذي ينشده الأغلبية لا يطبق إلا عليهم.

ورأى أن الوضع الراهن لا أمل فيه لخروج الجميع من المشهد ولا انتخابات مرجوة،على حد قوله.

الغرابلي ختم:” إننا بعيديون كل البعد عن بناء الدولة المنشودة دولة القانون والمؤسسات”.