عقب اشتباكات دامية.. إطلاق سراح محمود حمزة واتفاق لوقف إطلاق النار

جرى ليلة البارحة الإفراج رسميا عن آمر اللواء 444 محمود حمزة، بعد احتجازه مؤخرا من قبل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وشهد منطقة معسكر “التكبالي” المقر الرئيسي للواء 444 احتفالات ليلة البارحة، بمناسبة إطلاق سراح محمود حمزة، إلى جانب احتفالات أخرى في منطقة سوق الجمعة.

وأظهرت مقاطع فيديو أوردها المكتب الإعلامي للواء 444 لقناة ليبيا الأحرار توافد عناصر اللواء وأهالي طرابلس إلى معسكر “التكبالي” لاستقبال محمود حمزة.

وقبل الإفراج رسميا عن حمزة، استلم جهاز دعم الاستقرار حمزة من جهاز الردع، باعتباره طرفا محايدا لإنهاء التصعيد الذي شهدته طرابلس خلال الأيام الأخيرة إثر إعلان اعتقاله.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم جهاز الردع أحمد سالم للأحرار بأنه جرى تسليم آمر اللواء 444 محمود حمزة كموقوف إلى آمر جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي على أن يجري التحقيق معه.

وعقدت أطراف اجتماعية وعسكرية وسياسية ليلة البارحة اجتماعات مكثفة داخل قاعدة “معيتيقة” الجوية، نتج عنها إطلاق سراح محمود حمزة ووقف إطلاق، بحسب مصدر خاص للأحرار.

