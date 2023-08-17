الحصادي: سكوت الفتوى الدينية عن أحداث طرابلس هو استهانة بالدماء المعصومة وإهدار لها

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين،إن سكوت الفتوى الدينية عن أحداث طرابلس اليومين الماضيين هو استهانةبالدماء المعصومة وإهدار لها.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضاف:” غابت الفتوى عندما احتاج الناس لها؛لتدافع عن أرواحهم وأمنهم وممتلكاتهم وتدعو إلى وقف الاقتتال وحقن الدماء وحماية المدنيين”.

وأكد الحصادي أن تسيس الفتوى وتوظيفها غير مقبول على حساب الدماء المعصومة.