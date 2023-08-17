“أبوزريبة” يناقش الأنشطة والفعاليات المقبلة لعيد الشرطة المحدد في شهر أكتوبر

الوطن| متابعات

عقد وزير الدَّاخلية الليبية اللواء “عصام أبوزريبة“، فِي مكتبه بمدينة بنغازي، اِجتماع معَ مُدير الإدارة العَامة للتَدْرِيب بِالمنطقة الشرقيّة،اللواء “خميس الوزانْ“، بِهدف مُناقشة الأنشطة والفعاليات المقبلة لعيد الشرطة المرتقب في شهر أكتوبر. وقد شارك في الاجتماع عدد منالقيادات الأمنية والمسؤولين ذوي الصلة.

تمَّ التركيز خِلال الاِجتماع على الخُطط وَالتَرتيبات اللازمة لإنجاح فعَاليات عيد تأسيس الشُرطة الليبية فِي شهر أكتوبر مِن العَام الحالي،حيِّث تمَّ بحث جميع جوانب التَجهيزات الأمنية وَاللوجستية وَالتنظيمية. تمَّ التأكيد على أهمية ضمان سلامة المُواطنين وَالحفاظ على النظامالعَـام خِلال هذا الحدِث الوطني.

وَفِي سياقٍ آخر، تمَّ مُناقشة التَجهيزات الخَاصة بِالمعهد العالي للضُباط، وَماتمَّ الوصُول إليه مِن إنجازات فِي صيانة المرافق وَالبنية التحتيةللمعْهد.

تم استعراض المشاريع التي تم تنفيذها حتى الآن بنجاح، وتم التأكيد

وَفِي ختام الاِجتماع، أكدَ أبوزريبة على ضرُورة اِستكمال كافة تجهيزات المعهد المُتبقية فِي الوقت المُناسب للبدء فِي الدورة فِي وقتها المُحدد.