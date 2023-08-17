المدغيو: الحديث عن العملية الانتخابية والتجهيز لها وقربها هو كلمة حق أُريد بها باطل

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة خليفة المدغيو، إن الاقتتال والاشتباكات أمر طبيعي جدا كون التشكيلات العسكرية في العاصمة تتبع أوامر رؤسائها فقط وليست خاضعة لأي وزارة سواء الدفاع أو الداخلية وتتحرك طبقا لذلك، ولكل هذه المجموعات ولاءات خارجية تأتمر بأوامرها أيضا.

المدغيو وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″، أوضح أن مؤسسات الدولة الحقيقية غير موجودة فعليا ولا يعتمدونها إلا في دفع الرواتب التي تزيد قوة وتسليح هذه التشكيلات التي تجذب الشباب عبر التجنيد مقابل المال.

وبخصوص تأثير هذه الأحداث العسكرية على ملف الانتخابات قال المدغيو: “الحقيقة أن الحديث عن العملية الانتخابية والتجهيز لها وقربها هو كلمة حق أُريد بها باطل”.