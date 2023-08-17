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شركة الكهرباء الليبية تعلن إصلاح الأعطال الناتجة عن اشتباكات طرابلس

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إنه تم الانتهاء من إصلاح كل الأعطال الناتجة عن الاشتباكات في العاصمة طرابلس، واستقرار التيار الكهربائي داخلها.

وأضافت الشركة، في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن فرق الصيانة في دائرة توزيع طرابلس عكفت منذ ليلة البارحة حتى مساء اليوم على إصلاح الأعطال داخل مناطق العاصمة التي شهدت اشتباكات، مسببة أضرارا جسيمة في عدة من محطات التوزيع الفرعية، وهي محطة البث المرئ – محطة مدخل الطبي الخلفي – محطة عمارات الرقابة – محطة مكتب الشركة.

وعاد الهدوء إلى أحياء العاصمة طرابلس بعد توتر أمني، الإثنين والثلاثاء، أسفر عن وقوع 55 قتيلاً و146 جريحاً من العسكريين والمدنيين.






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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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