مركز بنغازي الطبي يجري أعمال صيانة في قسم الطوارئ

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قالت رئيس قسم الإسعاف والطوارئ في مركز بنغازي الطبي آمال البرناوي أنه تم إجراء ” أعمال صيانة في الترياج وهي صيانة شاملة من طلاء وتركيب مكيفات في غرفتي الكشف ( الملاحظة نساء و الملاحظة رجال ) كما شملت الصيانة ايضا قسم التحاليل الخاص بالطوارئ وقسم الأشعة بالطوارئ “X_ray” خلال الأسبوعين الماضيين .

وأضافت ” انتقل قسم الباطنة بالكامل الى الترياج بثلاثة غرف ملاحظة رجال وغرفة كبيرة للنساء مجهزة بأجهزة التنفس ومنظمات الاكسجين ونقلنا انعاش الباطنة ايضا الى انعاش الجراحة من أجل الصيانة ، وسيتم اكمال صيانة قسم ملاحظة الجراحة وانعاش الجراحة وغرفة الجثامين وكشف جراحة العظام والممر بالكامل الاسبوع القادم”

ونوهت أنه تم إجراء أعمال الصيانة وتم افتتاح قسم الملاحظات والتحاليل وصور الأشعة بالإضافة الى النساء 11 سرير والرجال ايضاً 11 سرير .