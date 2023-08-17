المرعاش: السيطرة على زعماء المليشيات لم تنجح وطرابلس ستعيش على وقع الاشتباكات

أكد المحلل السياسي، كامل المرعاش، أن طرابلس ستعيش من جديد على وقع المواجهات العسكرية لحسم أمر السيطرة عليها من قبل المليشيات بعد أن شعرت أن نفوذها قد تقلص كثيرًا في مصراتة.

وقال المرعاش، في تصريحات صحفية: “هذا يعني أن المنطقة الغربية بكاملها ستدخل في نزاعات لا يجمع بينها إلا طمع السلطة وتقاسم غنائم الفساد التي وصلت حدودها القصوى بتلك المنطقة، فجهود السيطرة على زعماء المليشيات، لم تنجح”.

وأضاف “ما يحدث يبدو إعادة لتشكيل لبعض المليشيات ودمج بعضها وتعيين قيادات جديدة أكثر ولاء لحكومة الدبيبة، وهذا في واقع الأمر ما حدث هذه الأيام في طرابلس”.

وتابع “عندما حاولت المليشيات الجديدة التي تكونت منذ أكثر من 4 أشهر، السيطرة على مفاصل طرابلس، وتقليص نفوذ مليشيات أخرى أقل ولاء للحكومة، جاء الصدام”.