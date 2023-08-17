بوراس: غياب دور المؤسسات المعنية بتحقيق الاستقرار والأمن أحد أسباب اندلاع الاشتباكات

ليبيا – رأت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس، أن غياب الدور الحقيقي للمؤسسات الرسمية المعنية بتحقيق الاستقرار والأمن، هو أحد أسباب اندلاع الاشتباكات بين المجموعات المسلحة من حين لآخر.

بوراس أكدت في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” أن دخول المجلس الرئاسي في مسارات أخرى غير منوط بها وابتعاده عن دوره الحقيقي في توحيد المؤسسة العسكرية وإصلاحها هو أحد أسباب التوتر الحاصل، وسياسة المحاباة التي تعمل بها الحكومة وكل الأطراف في توجيه الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية تلعب دورًا كبيرًا اليوم في انهيار المؤسسات الأمنية في العاصمة.