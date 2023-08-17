الضمان الاجتماعي فرع بنغازي يعقد الاجتماع الدوري الثاني لتحديد آلية العمل

الوطن|متابعات

عقد مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي بنغازي عبدالله المهدوي الاجتماع الدوري الثاني بمكتبه بمقر ديوان الفرع والذي جمعه برؤساءالأقسام بالفرع، لتنظيم العمل بالفرع وسرعة إنجاز الأعمال المنوط بها كل قسم .

وتناول الاجتماع مناقشة آلية العمل ووضع آليات ضوابط لتطبيقها ،وأيضا الخطط والمقترحات التي تم وضعها في محضر الإجتماعالسابق وما توصل اليه المجتمعون من حلول للمشاكل والعراقيل التي تواجههم اثناء سير العمل وعرض ما تم إنجازه بالعمل الموكل الى كلقسم على حدا .

وأكد مدير الفرع على الحضور ضرورة تواصل رؤساء الأقسام بأنواعه الشخصي والهاتفي مع مدراء إداراتهم الفنية المختصة لتبادل وجهاتالنظر والعمل معا لتذليل الصعوبات لضمان تجويد الخدمات وإنجاز الإستحقاقات الوظيفية وإلتزامات الفرع تجاه الإدارة العامة.