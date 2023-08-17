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بويصير: الشعب الليبي لا يستحق ليلة واحدة من تضحياتي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم المقاول الأمريكي، ذو الأصول الليبية، محمد بويصير، الشعب الليبي، زاعما أنه قدم حياته لشعب مستكين لا يستحق ليلة واحدة مما لاقى في السجون، على حد وصفه.

وقال بويصير، في منشور عبر «فيسبوك»: كنا في العشرين، وكل مباهج الدنيا أمامنا؛ اخترنا أن نرفع صوتنا في وجه الاستبداد ودفعنا ثمن ذلك سجنا وتعذيبا وإهانات من أجل أحلام عن الحرية والكرامة والازدهار وسيادة القانون لشعب معظمه يعتقد أن هذه القيم ترف. ويا ليتها ما راودتنا”، بحسب تعبيره.

وأضاف في منشور آخر “أنا لا أنظر على أحد، قدمت نصيبي اعتقال وتعذيب من أجل شعب مستكين كسلان لا يعرف إلا مصلحته ولا يستحق ليلة واحدة مما لاقيت ولاقى غيري من الشباب”، وفقا لقوله.

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صحيفة الساعة 24

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