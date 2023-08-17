منظمة حقوقية للمجلس الرئاسي: يجب ملاحقة مجرمي الحرب

أكد أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبد المنعم الحر خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني على ضرورة ملاحقة مجرمي الحرب في طرابلس ومنتهي القانون الدولي الإنساني.

وبينت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور عضوي المنظمة عبدالمجيد الكوت وجمال الشعاب مناقشة ملف حقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين وممتلكاتهم خلال الحرب التي اندلعت بين جهاز الردع واللواء 444 .

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى ملف الانتخابات ومعالجة بعض أوجه القصور بالجوانب الفنية المصاحبة للعملية الانتخابية، والدفع نحو إنهاء المرحلة الإنتقالية بليبيا .