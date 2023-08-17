ليبيا .. ضبط مصريين أثناء تسللهم عبر الصحراء بحوزتهم ممنوعات

ضبط جهاز البحث الجنائي / فرع أمساعد شخصين من الجنسية المصرية أثناء تسللهم بطريقة غير شرعية عبر الصحراء المشتركة مع مصر حاملين معهم مواد ممنوعة.

جاء ذلك أثناء تنفيذ دوريات جهاز البحث الجنائي _فرع أمساعد وضواحيها لإستيقاف أمني على الطرق التي يستخدمها الخارجين عن القانون في التهريب عند الحدود المصرية الليبية بمدينة أمساعد.

وخلال ذلك الإستيقاف تمكن فرع مساعد من ضبط شخصان من الجنسية المصرية دخلوا الأراضي الليبية متسللين (هجرة غير شرعية) عبر تلك المنطقة كانوا قاصدين مدينة بنغازي.

وبتفتيشهم احترازيا عثر معهم على أداة تعاطي ومواد ثبت بعد إجراء التحاليل اللازمة عليها أنها تسمي “الشابو” وهي مادة مخدرة شديدة الخطورة.

وأثناء الاستدلال معهم اعترفوا بما نسب إليهم فاتخذت جميع الإجراءات القانونية حيالهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة للاختصاص والتصرف.