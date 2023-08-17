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لنقي: لا قيمة قانونية لأي انتخابات تشريعية ورئاسية في وجود التشكيلات المسلحة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي:” لا يمكن القبول بقيام أفراد قوة الردع بالقبض على محمود حمزة آمر اللواء 444 بحضور رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة ومحمد الحداد  رئيس الأركان في المنطقة الغربية”.

وأضاف لنقي، في تصريحات صحفية:” ما حدث استخفاف برجال الدولة مهما كانت الاختلافات ولن نسمح بذلك”.

وتابع:” لا يمكن أن نشاهد هذه التصرفات والخروقات في المنطقة الشرقية، مشدداً على ضرورة أن تكون للسلطة هيبة واحترام وإلا فعلى البلاد السلام “.

وطالب بفتح تحقيق في الحادثة أمام القضاء لئلا تتجاوز التشكيلات حدودها، موضحا:” لا بد من إعادة النظر بجدية في وضع التشكيلات المسلحة والحد من الخروقات”.

واستطرد:” لا قيمة قانونية لأي انتخابات تشريعية ورئاسية في ظل وجود هذه التشكيلات”.

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صحيفة الساعة 24

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