رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يعلق على اشتباكات طرابلس

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، الخميس، جميع الجهات السياسية والعسكرية الفاعلة في ليبيا إلى إنهاء كافة الأعمال القتالية فوراً، بعد الاشتباكات الأخيرة في طرابلس.

وقال فكي في بيان، إنه يتابع “بقلق بالغ” تطورات الأوضاع الأمنية في طرابلس، والتي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

وشدد رئيس المفوضية على أنه لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا، مضيفاً أنه لا يمكن تحقيق الوحدة والسلام والاستقرار بالبلاد إلا بالطرق السلمية.

وشهدت العاصمة الليبية اشتباكات خلال الأيام الماضية بين “جهاز الردع” لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة و”اللواء 444 قتال”، ما أودى بحياة 55 شخصاً وإصابة 146 آخرين.