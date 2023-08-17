أبرز ماجاء في تقرير بعثة الأمم المتحدة بشأن الاوضاع في ليبيا

نددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالاشتباكات الأخيرة ودعت إلى وقف فوري للتصعيد.

وقالت البعثة الأممية في بيان صحفي، إنه ينبغي “وضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة”، معتبرة أن العنف ليس “وسيلة مقبولة لحل الخلافات”.

كما طالبت أيضا بالمحافظة على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال “الحوار”.

وحذرت من “التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات”.

أبرز ماجاء في تقرير البعثة الأممية في تقريرها :