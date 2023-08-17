أبرز ماجاء في تقرير بعثة الأمم المتحدة بشأن الاوضاع في ليبيا

نددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالاشتباكات الأخيرة ودعت إلى وقف فوري للتصعيد.
وقالت البعثة الأممية في بيان صحفي، إنه ينبغي “وضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة”، معتبرة أن العنف ليس “وسيلة مقبولة لحل الخلافات”.
كما طالبت أيضا بالمحافظة على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال “الحوار”.
وحذرت من “التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات”.
أبرز ماجاء في تقرير البعثة الأممية في تقريرها :
- لم يُحرز أي تقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.
- تسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان من احتجاز تعسفي في مراكز الاعتقال في ليبيا.
- تدهور أوضاع المهاجرين واللاجئين حيث بلغ عددهم 700 ألف شخص.
- تباطؤ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف النزاع الليبي عام 2020.
- دعا إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم العملية السياسية والانتخابات في ليبيا.
- البعثة الأممية قدمت الدعم الانتخابي استعداداً للانتخابات المقبلة في ليبيا.
- أشار إلى دور بعثة الأمم المتحدة في دعم نزع السلاح وإدارة الأسلحة في ليبيا.
- أكد التقرير على أهمية احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا.
- دعا المجتمع الدولي إلى وحدة الموقف تجاه الأزمة الليبية.
- تنسيق المساعدات الإنسانية ودعم بناء السلام من خلال بعثة الأمم المتحدة.
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