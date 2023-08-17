إيطاليا: الغرب ارتكب خطأ فادحا بالوقوف متفرجا على مقـتل القذافي

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الخميس، إن الغرب ارتكب “خطأ فادحا” بالبقاء متفرجا على مقتل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بحسب وكالة الاناضول .

جاء ذلك بتصريح للوزير نقلته وكالة الأنباء الإيطالية بخصوص مقتل القذافي إبان الثورة التي أطاحت به عام 2011 بعد حكم استمر منذ عام 1969.

وقال تاجاني: “إن وقوف الغرب موقف المتفرج على مقتل القذافي كان خطأ فادحا”.

وأضاف: “لم يكن القذافي من أفضل نماذج الديمقراطية، ولكن بعد مقتله، بدأت حالة عدم الاستقرار في ليبيا وإفريقيا”.

وقتل القذافي على يد معارضين بمسقط رأسه بمدينة سرت في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، ومنذ ذلك الوقت لم تعرف البلاد استقرارا سياسيا، خاصة في العام الأخير نتيجة صراع بين حكومتين.