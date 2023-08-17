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إيطاليا: الغرب ارتكب خطأ فادحا بالوقوف متفرجا على مقـتل القذافي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الخميس، إن الغرب ارتكب “خطأ فادحا” بالبقاء متفرجا على مقتل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بحسب وكالة الاناضول .

جاء ذلك بتصريح للوزير نقلته وكالة الأنباء الإيطالية بخصوص مقتل القذافي إبان الثورة التي أطاحت به عام 2011 بعد حكم استمر منذ عام 1969.

وقال تاجاني: “إن وقوف الغرب موقف المتفرج على مقتل القذافي كان خطأ فادحا”.

وأضاف: “لم يكن القذافي من أفضل نماذج الديمقراطية، ولكن بعد مقتله، بدأت حالة عدم الاستقرار في ليبيا وإفريقيا”.

وقتل القذافي على يد معارضين بمسقط رأسه بمدينة سرت في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، ومنذ ذلك الوقت لم تعرف البلاد استقرارا سياسيا، خاصة في العام الأخير نتيجة صراع بين حكومتين.

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