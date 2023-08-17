أمن بنغازي: القبض على شخص يمتهن الإتجار بالمخدرات

أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الخميس القبض على شخص يمتهن الإتجار بمادة الحشيش المُخدرة.

وأكدت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مركز شرطة سيدي خليفة تلقى معلومات عن قيام بامتهان الإتجار بمادة الحشيش المخدرة مستقلا سيارة نوع أوبل أسترا حيث أفادت المعلومات بتجواله داخل إختصاص المركز.

وتمكن أعضاء التحريات من اللحاق بالمتهم وضبطه وبتفتيش سيارته احترازياً تم العثور على 15 قطعة من مادة الحشيش مختلفة الأحجام ومبلغ مالي وأدوات تعاطي وسكين وتم الانتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.م.ع من مواليد 2002 واعترف بالإتجار وتعاطي مادة الحشيش المُخدرة وتم إحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع بنغازي.