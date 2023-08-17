اشتباكات طرابلس.. مركز طب الطوارئ ينقل 14 جريحا إلى تونس لتلقي العلاج

العنوان-طرابلس

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم تسفير 12 جريحا للعلاج عبر الإسعاف الطائر إلى تونس في الساعات الأولى من اليوم الخميس، بعد استقرار حالتهم الصحية بما يمكن من سفرهم لاستكمال العلاج هناك.

وتكفل المركز بنقل جريحين آخرين أمس الأربعاء إلى تونس عبر الإسعاف البري، حسب بيان المركز.

ووجه البيان الشكر إلى جهاز الإسعاف الطائر على تعاونه في تسفير الجرحى.

وأظهرت آخر إحصائية لحصيلة الاشتباكات المسلحة التي جرت في طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء وقوع 50 قتيلاً و146 جريحاً من العسكريين والمدنيين.