الفارسي: الكتائب في طرابلس تعتبر رئاسة الأركان ووزارة الدفاع مؤسسات إدارية تصرف رواتب فقط

ليبيا – رأى الضابط الليبي العقيد سعيد الفارسي أن الكتائب في طرابلس مؤدلجة سواء الردع أو غيرها، وكلها تأخذ في الأوامر العسكرية فقط من رؤساء هذه المجموعات ويعتبرون رئاسة الأركان ووزارة الدفاع مؤسسات إدارية تصرف رواتب فقط وهنا المشكلة.

الفارسي أكد في تصريحه لموقع “عربي21” أن مجموعة الردع التي فجرت الأحداث الحالية لديها سجنا خاصا بها وإداريا تتبع وزارة الداخلية لكن لا علاقة للوزارة بها وحتى أحكام الإفراج عن المسجونين لا تنفذ فيها هذه المجموعة، والعاصمة تحوي رؤوسا متناحرة كلها تبحث عن النفوذ والسيطرة، وفق معلوماته العسكرية.

وأضاف: “موضوع الحرب كان متوقعا وانهيار الأوضاع أيضا متوقع في أي وقت، ومع غياب جيش حقيقي وداخلية تظل الأزمة مستمرة والحروب كذلك، وهناك مجموعات تم إخراجها بالقوة مثل ثوار طرابلس وأسامة جويلي وأيوب بوراس وكل هؤلاء ينتظرون اللحظة الحاسمة للعودة إلى العاصمة وطبعا الولاءات الخارجية موجودة ومتحكمة”.