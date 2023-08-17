الجزيرة: تعاون غير معلن بين مالطا وكتيبة طارق بن زياد لإعادة المهاجرين

كشف تحقيق للجزيرة الانجليزية عن وجود تعاون غير معلن بين السلطات المالطية وكتيبة “طارق بن زياد”، تقوم بموجبه الكتيبة بسحب قوارب المهاجرين تحت التهديد، وإعادتها إلى ليبيا.

وأشارت الجزيرة إلى أنها تتبعت بيانات الملاحة البحرية لسفينة كتيبة “طارق بن زياد” التي يقودها “صدام حفتر”، و التي تدخل منطقة البحث والإنقاذ المالطية أكثر من مرة بمقتضى ما سمته تفويضا خفيا من السلطات المالطية.

وقالت الجزيرة إنها تمكنت من تأكيد أن هذه الكتيبة المرتبطة بقائمة من الفظائع بما في ذلك القتل غير المشروع، والتعذيب والإخفاء القسري، والتهجير القسري، متورطة في إدارة سفينة أعادت المهاجرين من عرض البحر.

وفي سياق مشابه، كانت منظمة “سي ووتش” الألمانية قد أكدت أن كتيبة “طارق بن زياد” اعترضت قاربين يحملان أكثر من مائة مهاجر غير نظامي وأعادتهم بالقوة إلى ليبيا، وهددت فرق الإنقاذ التابعة لمنظمة “أوبن آرمز” الإسبانية.

وأوضحت المنظمة في تغريدات على تويتر مرفوقة بالصور، أن فرق الإنقاذ كانت في طريقها لاعتراض قارب مهاجرين في المتوسط، وتلقت في نفس الوقت نداء استغاثة من قارب آخر كان على وشك الغرق وأنقذت 24 مهاجرا.

ولفتت “سي ووتش” إلى أن فرق الإنقاذ ومع قرب وصولها إلى المهاجرين الآخرين كانت كتيبة طارق بن زياد قد اعترضتهم واتجهت بهم إلى ليبيا بعد احتراق قاربهم؛ قائلة إن هذا عملا غير قانوني وفق تعبيرها.

واتهمت منظمة العفو الدولية في ديسمبر 2022، كتيبة طارق بن زياد التابعة لقائد قوات الكرامة “خليفة حفتر”، بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” بحق آلاف الليبيين والمهاجرين واللاجئين منذ العام 2016.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية + سي ووتش

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