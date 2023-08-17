جريدة قطرية : آمر اللواء 444 تعهد بمراجعة مكتب المدعي العسكري للتحقيق معه

أفاد تقرير نشرته جريدة العربي الجديد القطرية بأن آمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة، تعهد بمراجعة مكتب المدعي العسكري للتحقيق معه في أي تهم تنسب إليه .

وبحسب التقرير جرى الاتفاق على تأجيل خضوع اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة، للتحقيق والإفراج عنه لاحتواء التوتر والتصعيد العسكري الحاصل في العاصمة طرابلس .

والاربعاء، وصل آمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة، إلى مقر معسكر اليرموك في العاصمة الليبية طرابلس، مقره العسكري الرئيسي، وسط احتفالات واسعة من قبل أفراد اللواء.

وجرى الإفراج عن حمزة بعد يومين من اعتقاله وفقاً لاتفاق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعدد من قادة المجموعات المسلحة في طرابلس، يقضي بوقف إطلاق النار ورجوع الفصائل المشاركة في الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية على مدى اليومين الماضيين إلى ثكناتها، وفقاً لمصادر متطابقة حكومية من طرابلس.

وتوافقت معلومات المصادر، التي تحدثت لـ”العربي الجديد”، حول النقاط الأساسية للاتفاق الذي انتهى إليه اجتماع الدبيبة مع عدد من قادة المجموعات المسلحة، مساء الأربعاء، وهي إنهاء الخلافات القائمة بين قادة جهاز الردع واللواء 444 قتال، والبدء على الفور في إخلاء تمركزاتهما في منطقتي الفرناج وعين زارة ورجوع قواتهما إلى ثكناتها، وإطلاق كافة الأسرى من الطرفين.

واندلعت المواجهات المسلحة بين مسلحي جهاز الردع واللواء 444 قتال التابعين لحكومة الوحدة الوطنية، مساء الاثنين، على خلفية اعتقال جهاز الردع لآمر اللواء 444 قتال أثناء وجوده في مطار معيتيقة وهو يستعد للسفر إلى مصراتة لحضور عرض عسكري، قبل أن تتوصل الحكومة وأعيان منطقة سوق الجمعة إلى اتفاق يقضي بتسليم العقيد حمزة إلى “جهة محايدة”.