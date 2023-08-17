ليبيا الان

حبرارة من أميركا: الإصلاح الأمني يبدأ من إنهاء مشهد نقاط التفتيش المتخلف

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف مصدق حبرارة، المرشح الرئاسي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، انتشار نقاط التفتيش داخل المدن الليبية، بالمشهد المتخلف.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم “جزء كبير من النزاعات بين المجموعات المُسلحة اندلعت حول و على نقاط التفتيش (البوابات) لأسباب متنوعة، ونقاط التفتيش العسكرية داخل المُدن منظر غاية فى التخـلف و الإنحطاط— و لا لها أى علاقة بنشر الأمن بأى شكل من الأشكال. راهو نقاط التفتيش المُسلحة علامة من علامات الدول الغير مستقرة قولاً واحداً، وبداية الإصلاح الأمني التخلص من هذا المشهد المُتخلف من يومياتنا” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

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