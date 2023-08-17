وحدات الجيش تبحث الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي

بحثت وحدات الجيش الليبي خلال اجتماعها الثاني في مدينة أوباري الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي.

وبين الناطق باسم القائد العام للجيش أحمد المسماري أن الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة عمليات اللواء أوباري -غات التابعة للواء 128المعزز بمدينة أوباري ضم ضباط من اللواء128المعزز بجانب ضباط من اللواء طارق بن زياد المعزز.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية وسير عمل وحدات القوات المسلحة في المدن والمناطق الواقعة في الجنوب الليبي.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التنسيق وزيادة التعاون المشترك بين وحدات القوات المسلحة المكلفة بتأمين المناطق والمنافذ الحدودية.

وأشار المسماري إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر التي نصت على تعزيز التعاون المشترك بين وحدات القوات المسلحة.