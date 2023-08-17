الاشتباكات تخلف دمارا كبيرا في جامعة طرابلس

العنوان-طرابلس

شهدت جامعة طرابلس دمارا كبيرا بسبب الاشتباكات التي دارت رحاها في طرابلس، وأسفرت الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة اليومين الماضيين بين قوتين تتبعان للحكومة عن مقتل وإصابة العشرات.

وأظهرت صور تحصلت عليها العنوان على حجم الدمار في قسم الهندسة النووية بجامعة طرابلس.

أعلنت جامعة طرابلس، مساء الإثنين الماضي، عن تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية التوترات الأمنية بجنوب المدينة.

وأظهرت مقاطع متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماع إطلاق قذائف الدبابات من قبل قوة الردع من داخل الحرم الجامعي.

واندلعت الاشتباكات بين الطرفين إثر قيام جهاز الردع التابع إداريا لوزارة الداخلية باختطاف آمر اللواء قتال 444 محمود حمزة التابع لرئاسة الأركان من مطار معيتيقة، الدولي الذي يسيطر عليه جهاز الردع.