ما حقيقة وفاة الممثلة الليبية عبير الترهوني في مصر ؟

عشرات المشاركات، وآلاف التعليقات، حصدها خبر على مواقع التواصل الاجتماعي يدّعي أن الممثّلة الليبية الكوميدية عبير الترهوني توفيت من جرّاء مضاعفات بعد عملية جراحيّة أجرتها أخيراً في مصر.

وتضمّنت المنشورات صورة قال ناشروها إنها لعبير الترهوني في المستشفى، وجاء في التعليقات المرافقة “الفنانة عبير الترهوني في ذمة الله جراء مضاعفات عملية في المعدة في مصر”.

إلا أن الادعاء غير صحيح، فالفنانة حيّة ترزق، وقد نفت هذه الشائعات في فيديو سجّلته في 11 أغسطس 2023، بثّته على موقع تيك توك.

وحصدت المنشورات، التي بدأ انتشارها في 11 أغسطس، مئات المشاركات على فيسبوك ومنصة “إكس” (تويترسابقاً).

وقالت الترهوني في الفيديو الذي صوّرته من “داخل المسرح الشعبي” في ليبيا: “اليوم 11 أغسطس 2023، أحب أن أكذّب خبر انتقالي إلى رحمة الله”.

كما نشرت بعد ذلك مجموعة من الصور.

ويستضيف هذا المسرح فعاليّات الدورة الأولى من مهرجان بنغازي للفنون المسرحيّة التي انطلقت في السادس من أغسطس الحالي.

وسبق للفنانة الليبية أن نفت أيضاً، في العام 2019، الأخبار التي تحدثت عن وفاتها آنذاك.

وعبير الترهوني ممثلة كوميدية ليبية من مواليد بنغازي عام 1978، قدّمت العديد من البرامج الإذاعية والمسرحيات الكوميدية والمسلسلات الليبية.

فرانس برس