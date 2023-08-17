الدبيبة يوجه بصيانة الكليات المتضررة جراء اشتباكات طرابلس

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بضرورة إجراء الصيانة اللازمة للكليات المتضررة جراء الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة طرابلس، وإنجازها قبل انطلاق العام الجامعي المقبل.

جاء ذلك في خطاب موجه من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة في خطاب موجه لمدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وقال عامر إنه نظرا للأضرار التي تعرضت لها عدد من الكليات التابعة لجامعة طرابلس خلال الاشتباكات التي حدثت يومي 14 و15 أغسطس 2023 فإن تعليمات رئيس الحكومة تقضي بضرورة إجراء الصيانات اللازمة للكليات المتضررة وإنجازها قبل انطلاق العام الجامعي 2023-2024.