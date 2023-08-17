كرموس: أعضاء مجلس الدولة حريصون على إنهاء الضبابية بموقف مجلسهم حيال قضية تشكيل الحكومة

ليبيا – توقع عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا،أن يتركز النقاش بين مجلسه والبرلمان حول خريطة الطريق فقط، فيما تظل إمكانية إحداث تغييرات ببنود بالقوانين الانتخابية من عدمه رهينة بموافقة أعضاء لجنة (6+6) من المجلسين.

كرموس وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” أشار إلى أنه لا توجد أي مؤشرات تنبئ بموقف تكالة حيال التوافق مع النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة، تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات بعموم البلاد، وهو ما يعني الاصطدام الحتمي بحكومة تصريف الأعمال المؤقتة.

وأضاف كرموس أن أعضاء مجلس الدولة حريصون على إنهاء تلك الضبابية بموقف مجلسهم حيال قضية الحكومة، ولكنهم يقدرون أن مثل هذه القرارات المصيرية من الصعب اتخاذها خلال أيام قليلة، في ظل انشغال تكالة، بمتابعة تسلم المهام من الرئاسة السابقة.

وانتهى كرموس إلى أن تكالة وعلى عكس ما يردد كثيرون منفتح على التغيير بالسلطة التنفيذية، وإن كان من الموضوعية الإقرار بأن موقعه الراهن سيجعله عرضة لضغوط كتل وازنة داخل المجلس.