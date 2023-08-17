الجيش الليبي يعقد اجتماعاً بمدينة أوباري لمناقشة الأوضاع الأمنية في الجنوب

عقد اليوم الخميس في مدينة أوباري، اجتماع عسكري ضم ضباط من اللواء 128 المعزز، وضباط من اللواء طارق بن زياد المعزز بمقر غرفة عمليات اللواء أوباري -غات.

وقال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان، إن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر التي نصت على تعزيز التعاون المشترك بين وحدات القوات المسلحة.

وأضاف المسماري أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التنسيق وزيادة التعاون المشترك بين وحدات القوات المسلحة المكلفة بتأمين المناطق والمنافذ الحدودية.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية وسير عمل وحدات القوات المسلحة في المدن والمناطق الواقعة في الجنوب الليبي.

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