الاتحاد الإفريقي: لابد من وضع حد فوري لجميع الأعمال العدائية في طرابلس

أعرب الاتحاد الإفريقي، عن قلقه إزاء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، بين قوات اللواء 444، ومليشيا الردع، إثر القبض على محمود حمزة.

وطالب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، في بيان له، أصحاب المصلحة وجميع الجهات العسكرية والسياسية والاجتماعية في ليبيا، بوضع حد فوري لجميع الأعمال العدائية في طرابلس.

وأضاف فكي:” لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وهناك حاجة مُلحة لمواصلة الجهود الجارية نحو المصالحة الوطنية”.

وتابع:” لا يمكن استعادة وحدة ليبيا وسلامتها واستقرارها ومكانتها الدولية التاريخية، إلا بالوسائل السلمية”.