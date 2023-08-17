ليبيا الان

الاتحاد الأفريقي: لا حلول عسكرية للأزمة الليبية

تم النشر منذُ 37 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




موسى فقي

أعرب الاتحاد الأفريقي، عن قلقه البالغ إزاء تطورات الوضع الأمني في طرابلس، داعيا إلى وقف فوري للاقتتال، مؤكدا أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية.

وقالت مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان نقلته وكالة فرانس برس، إن رئيسها موسى فقي محمد يتابع بقلق بالغ تطورات الوضع الأمني في طرابلس والتي أوقعت خسائر في الأرواح وعديد الجرحى.

وطالب فقي كل الأطراف المعنية وجميع الفاعلين العسكريين والسياسيين والاجتماعيين على وضع حد فوري لكل الأعمال العدائية، وذكر جميع المعنيين بالحاجة الملحة لمواصلة الجهود الجارية نحو المصالحة الوطنية.

وأكد أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، وأن وحدة ليبيا وسلامها واستقرارها ومكانتها الدولية التاريخية لا يمكن أن تُسترد إلا بالوسائل السلمية.

Trending

رئيس ديوان المحاسبة الليبي يناقش خطة تطوير الإعلام ومؤسساته
Trending

يؤدي إلى الوفاة.. وزارة الصحة الليبية تحذر من دواء برد ملوث






المقال السابقلماذا يدافع دبيبة عن الميليشيات الليبية المتقاتلة في طرابلس؟
المقال التالىالجيش الليبي يعقد اجتماعاً بمدينة أوباري لمناقشة الأوضاع الأمنية في الجنوب


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك