الاتحاد الأفريقي: لا حلول عسكرية للأزمة الليبية

أعرب الاتحاد الأفريقي، عن قلقه البالغ إزاء تطورات الوضع الأمني في طرابلس، داعيا إلى وقف فوري للاقتتال، مؤكدا أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية.

وقالت مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان نقلته وكالة فرانس برس، إن رئيسها موسى فقي محمد يتابع بقلق بالغ تطورات الوضع الأمني في طرابلس والتي أوقعت خسائر في الأرواح وعديد الجرحى.

وطالب فقي كل الأطراف المعنية وجميع الفاعلين العسكريين والسياسيين والاجتماعيين على وضع حد فوري لكل الأعمال العدائية، وذكر جميع المعنيين بالحاجة الملحة لمواصلة الجهود الجارية نحو المصالحة الوطنية.

وأكد أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، وأن وحدة ليبيا وسلامها واستقرارها ومكانتها الدولية التاريخية لا يمكن أن تُسترد إلا بالوسائل السلمية.

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