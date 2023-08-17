“خارجية الكويت” تدعو كل الأطراف الليبية إلى التهدئة وتحكيم العقل

الوطن| متابعات

دعت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، كل الأطراف إلى التهدئة وتحكيم لغة العقل وممارسة ضبط النفس وتجاوز الخلافات عبر الحوار،معربةً عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة المؤسفة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس وراح ضحيتها عدد من الأشخاص ووقوع عشراتالجرحى.

وأكدت الوزارة موقف دولة الكويت الداعم لدولة ليبيا ولاستقرارها وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمساعي الدوليةللحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ومصالحها العليا، وبما يحقق طموحات شعبها في العيش بأمان وسلام وازدهار.