اختتام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدارس الليبية في الخارج

اختتم اليوم الخميس طُلاب الشهادة الإعدادية للمدارس الليبيّة في الخارج اِمتحانات الدّور الثاني الذين حيث أجرىالطلاب اِمتحاناتهم في 62 مدرسة تتوزع في 34 دولة..

وبين المكتب الإعلامي لوزارة لتعليم بحكومة الوحدة الوطنية أن طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للمدارس الليبية في الخارج اختتموا امتحانات الدور الثاني بإجراء 233 طالب وطالبة اِمتحاني مادتَي اللغة الإنجليزية والتاريخ.

وكان وزير التربية والتعليم مُوسى المقريف، ومدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود قد اعتمدا في الخامس والعشرين من يوليو نتائج اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للمدارس الليبية بنسبة نجاح بلغت 75.27٪.

وبَلغ عدد طُلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لِلمدارس الليبية في الخارج خلال العام الدراسي 2022- 2023م 942 طالب وطالبة.