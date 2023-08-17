عقب توقف الاشتباكات.. استئناف امتحانات الدور الثاني للثانوية في سوق الجمعة وعين زارة

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة، اليوم الخميس، استئناف امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بمراقبتي التربية والتعليم في بلديتي سوق الجمعة وعين زارة.

ويأتي استكمال الامتحانات في البلديتين بعد تأجيلها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس في أعقاب احتجاز جهاز الردع لآمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة.

وبدأت الأوضاع تتجه إلى الهدوء بعد إطلاق سراح آمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة بعد يومين من احتجازه من قبل جهاز الردع، وكان قد تسبب اعتقاله في اندلاع قتال مسلح في طرابلس مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقام جهاز الدعم والاستقرار بأمرة عبد الغني الككلي بتسليم آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة، لقوة تابعة للواء، بعد اجتماع عقد بين قادة الكتائب بطرابلس.