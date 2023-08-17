شوبار: الطبقة السياسية في السلطة الليبية تتحمل المسؤولية عما حدث في طرابلس

ليبيا – قال محمد شوبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، إن الطبقة السياسية في السلطة الليبية تتحمل المسؤولية عما يحدث في طرابلس.

شوبار أشار في مقابلة مع قناة “الغد” إلى وجود حالة من الحشد والهلع والخوف من اندلاع اشتباكات خلال الساعات القادمة مع إخلاء المساكن القريبة من مواقع الاشتباك وعمل سواتر من قبل الأطراف المتصارعة في طرابلس.

وأوضح شوبار أن حكومة عبد الحميد والقوى السياسية الليبية هي السبب في اندلاع الاشتباكات، موضحا أنه لم تكن هذه هي المرة الأولى لوقوع مثل هذه الاشتباكات، مشيرا إلى وجود حالة ارتباك واضح فيما يتعلق بإخلاء سبيل محمود حمزة.