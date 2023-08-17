حكومة الوحدة تنفي تأجير ميناء الخمس لتركيا

أكدت حكومة الوحدة الليبية عدم صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجير ميناء الخمس لتركيا ومنحها حق انتفاع لمدة 99 عاماً يتيح لها استخدام الميناء كقاعدة عسكرية.

وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة محمد حمودة في بيان مرئي اليوم الخميس من ميناء الخمس، إن ما يثار حول تأجير ميناء الخمس، أو استخدامه لصالح قواعد عسكرية أجنبية مجرد شائعات عارية من الصحة.

وطالب المتحدث باسم حكومة الوحدة وسائل الإعلام تحري المصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها لتجنب تهييج الرأي العام الليبي.

كما أكد رئيس أركان القوات البحرية اللواء نور الدين البوني، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري محمد السيوي، في البيان المرئي، أنه لا مجال للعبث بميناء الخمس، مشيرين إلى أن هناك خطة لتطوير الميناء، من أجل زيادة التبادل التجاري عبر الميناء مع دول الجوار وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الليبي.

وكان إحدى الحسابات التركية على موقع اكس نشر أمس ما يفيد بتأجير وزارة الدفاع التركية ميناء الخمس لمدة 99 عاماً لاستخدامها بحق الانتفاع لأغراض عسكرية، ونقلت المنشور العديد من الصفحات ووسائل الإعلام في ليبيا.

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