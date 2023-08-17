جمعة القماطي: استكشفت بعمق قطاع الطاقة مع وزير النفط 

قال جمعة القماطي زعيم حزب التغيير، إنهةأجرى محادثات جيدة اليوم في طرابلس مع وزير النفط بحكومة الدبيبة “محمد عون” وفي لقاء منفصل مع رئيس هيئة الطاقة المتجددة الدكتور “عبد السلام أنصاري”.

وبحسي تغريدته، على تويتر “استكشفنا بعمق قطاع الطاقة في ليبيا مؤكدين على الحاجة إلى حماية وزيادة إنتاج النفط والغاز ، وكذلك تنفيذ رؤية واضحة لتنويع الاقتصاد ، بعيدًا عن الريع المعتمد على الهيدروكربونات، من خلال تطوير موارد الطاقة المتجددة و جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. اتفقنا على أن ليبيا بلد لديه الموارد والرؤية والتوقعات الاستراتيجية للنجاح، ولكن يجب العمل بشكل عاجل على تحسين الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي لتحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في التنويع والتنمية المستدامة ومستوى عالٍ من الازدهار” وفق تعبيره.