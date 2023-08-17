وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية يبحث احتياجت مطار الكفرة

بحث وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية هشام ابوشكيوات، احتياجات مطار الكفرة في الجنوب الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الطيران المدني في مكتبه بمدينة بنغازي مع مدير مطار الكفرة صالحين العلواني وعميد بلدية الكفرة عبد الرحمن عقوب.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع بحث معالجة إشكاليات تشغيل مطار الكفرة لتخفيف معاناة السفر على أهالي المنطقة ومتابعة مستجدات أعمال صيانة المهبط الجارية.

وجاء اللقاء تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد بالوقوف على أوضاع مطار الكفرة وتذليل الصعوبات التي تواجه عمله وإيجاد حلول جذرية لها، وتخصيص دعم مالي للمطار.